спецпроект
Всё для СВОих
Мерный шелест
Не только Украина
Прямо по курсу
Чат такого
Аномально было
Чебураха-парень
Считать Овечкина
Время выборов
Таким он был
сделать по году
Уходящий год войдет в мировую историю как самый насыщенный региональными конфликтами за последние 30 лет. Многие из них продолжат развиваться и в 2024-м. Россиянам же 2023-й запомнится как второй год СВО и жизни под санкциями, которые, впрочем, уже мало кого пугают. Более того, разные отрасли экономики отметили положительные изменения — западные попытки «наказать» нашу страну простимулировали ее развитие. Российские ученые тоже оказались на высоте: год изобиловал премьерами их разработок. А чего достигли и что упустили наши спортсмены? Что создал отечественный кинематограф и понравился ли зрителям этот продукт? И как СВО сказалась на развитии российской промышленности?
Где на планете было неспокойно в 2023 году

Всё для СВОих

Не только Украина

читать по порядку
Как спецоперация на Украине стала двигателем прогресса

Прямо по курсу

Мерный шелест

Чат такого

Аномально было

Как санкции Запада поднимали экономику страны
Как менялись ставки, показатели инфляции и индексы валют — экономические рекорды года
Российские нейросети, новая вакцина от COVID-19 и загадка «Луны» — все научные прорывы года
Жара, потопы и магнитные бури — чем удивляла и пугала погода в уходящем году

Считать Овечкина

Чебураха-парень

Таким он был: квиз по событиям 2023 года
Гергиев в БДТ, недоступный «Щелкунчик», блокбастеры про игрушки и другие культурные потрясения-2023
Чем в 2023-м поразили мир российские спортсмены за рубежом
Время выборов
Выборы президента, расширение БРИКС и Игры дружбы — что готовит нам наступающий год