Уходящий год войдет в мировую историю как самый насыщенный региональными конфликтами за последние 30 лет. Многие из них продолжат развиваться и в 2024-м. Россиянам же 2023-й запомнится как второй год СВО и жизни под санкциями, которые, впрочем, уже мало кого пугают. Более того, разные отрасли экономики отметили положительные изменения — западные попытки «наказать» нашу страну простимулировали ее развитие. Российские ученые тоже оказались на высоте: год изобиловал премьерами их разработок. А чего достигли и что упустили наши спортсмены? Что создал отечественный кинематограф и понравился ли зрителям этот продукт? И как СВО сказалась на развитии российской промышленности?